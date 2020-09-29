В ХМАО дети боятся ходить в школу из-за бродячих собак

У чиновников закончились деньги на отлов собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Нефтеюганска жалуются на стаи бродячих собак, из-за которых они боятся отправлять детей в школы без сопровождения взрослых. Об этом URA.RU сообщил один из обеспокоенных родителей.

«Стаи собак свободно перемещаются по городу. Некоторые из них достаточно агрессивные. Мы не решаемся отпускать ребенка в школу одного. Куда смотрят власти?», — вопрошает житель Нефтеюганска. Проблема бездомных животных обсуждается и в городских пабликах в социальных сетях. «Дети, учащиеся в 7 и 14 школе не чувствуют себя в безопасности. В нашем районе бегают стаи бродячих собак, размерами слона! Как нам отпускать детей в школы?» — пишут нефтеюганцы.

Представители администрации Нефтеюганска в ответ на это в соцсетях заявили, что выделенные из городского бюджета деньги по отлов собак уже потрачены: «К сожалению, уже второй контракт на отлов, заключенный в этом году, исполнен. Подрядчик пока не выезжает по заявкам. Но, на заседании думы города решили выделить дополнительные средства. Третий контракт на отлов заключат в ближайшее время». В мэрию Нефтеюганска отправлен запрос с просьбой предоставить дополнительные комментарии. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что и в других городах ХМАО возникали проблемы с отловом бродячих животных. Прошлой зимой на стаи бродячих собак жаловались жители Нижневартовска.