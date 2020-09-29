В ключевом районе Тюменской области выбрали главу

Федор Шишкин был переизбран на должность главы Ишимского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главой Ишимского района был переизбран Федор Шишкин, занимающий эту должность с 2012 года. Об этом сообщает официальный сайт правительства Тюменской области. Там указано, что депутаты местной городской думы Vll созыва единогласно поддержали его кандидатуру.

«Конкурс на замещение должности главы города был объявлен в августе текущего года. Документы для участия в нем поступили от двух кандидатов. 30 сентября на первом заседании Ишимской городской думы Vll созыва депутаты единогласно поддержали кандидатуру Федора Шишкина на пост главы муниципального образования», — указано на сайте регионального правительства.

В 1993 году Шишкин устроился в администрацию Голышмановского района заместителем главы. В 2008 — м перешел на работу в администрацию города Ишима, где занял должность замглавы по городскому хозяйству. В апреле 2012 — го избран на должность главы Ишима. Награжден знаками «Почетный работник ЖКХ России» и «За заслуги перед городом», обладатель звания «Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области».

Ранее агентство писало о том, что главой Упоровского муниципального района Тюменской области был избран Леонид Сауков. Выборы глав муниципалитетов прошли также в Ялуторовском районе и Заводоуковском городском округе.