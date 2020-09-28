В Тюменской области выбрали главу еще одного района

Леонид Сауков был избран главой Упоровского района Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Главой Упоровского муниципального района Тюменской области избран Леонид Сауков. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона. Там уточняется, что решение об этом было принято на заседании местной думы 29 сентября.

«В августе текущего года, в связи с предстоящим истечением полномочий действующего главы, думой района был объявлен конкурс. В установленный срок документы для участия в конкурсе были поданы от двух кандидатов. Обе кандидатуры были рассмотрены на заседании районной думы. Депутатский корпус единогласно проголосовал за избрание на должность главы района Леонида Саукова», — указано в сообщении правительства Тюменской области.

Леонид Сауков замещает должность главы Упоровского муниципального района с 2008 года. В 2005—2006 годах он был первым заместителем главы администрации Тюменского района. С 2007 по 2008 год занимал должность директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области прошли выборы глав Заводоуковского городского округа и Ялуторовского района. Там победу одержали Светлана Касенова и Андрей Гильгенберг соответственно.