Владимиру Познеру стало жалко Америку после дебатов кандидатов в президенты США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом «абсолютно позорные». Таким мнением поделился телеведущий Владимир Познер.

«Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — сказал Познер в интервью «Национальной службе новостей».

Во время дебатов Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории Америки». С мнением кандидата от демократической партии согласился Познер. «Было много посредственных [президентов], мало интересных. Среди них был Буш-младший. Думаю, и Трамп к ним относится», — сказал телеведущий.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. От республиканской партии за кресло главы государства борется действующий лидер США Дональд Трамп, от демократической партии — Джо Байден. В разговоре с URA.RU независимый американский журналист Майкл Бом предположил, что Россия вмешается в выборы за действующего президента США, а Китай и Иран — в пользу его противника. Сам Трамп считает, что махинации при голосовании по почте являются большей угрозой для выборов президента в США, чем иностранное вмешательство, передает агентство Nation News.