Пермские предприятия начали переводить сотрудников на удаленку

Пермские предприятия вернулись к «весеннему формату» работы в условиях карантина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ряд предприятий в Пермском крае переведут сотрудников на удаленный режим работы. Это связано с ростом заболевших коронавирусом в регионе, выяснил корреспондент URA.RU.

О намерении отправить работников на удаленку заявили в пермском филиале АО «Уралхим». «В пермском филиале принято решение с 30 сентября по 9 октября перевести 50% административного персонала предприятия на удаленный режим работы», — отметили в пресс-службе предприятия.

Там подчеркнули, что персонал производственных цехов будет работать в обычном режиме с соблюдением мер безопасности. На удаленный режим работы перевел сотрудников и филиал «Азот» «ОХК «Уралхим». В пресс-службе «Азота» URA.RU уточнили: «около 70% административного персонала управления продолжат работать удаленно по 30 октября».

Вопрос о дистанционном режиме работы сотрудников рассмотрит и руководство «Мотовилихинских заводов». На предприятии URA.RU пояснили: окончательное решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом в крае. В пресс-службе «Протон-ПМ» заявили, что предприятие пока не планирует отправлять сотрудников на «дистанционку», но идет навстречу тем из них, кто решил работать удаленно. «Речь идет о единичных случаях», — добавили в пресс-службе.

По данным на 30 сентября, в Пермском крае выявлено 9827 подтвержденных случая заражения корнавирусом (+80 за сутки). URA.RU рассказывало, что в начале апреля многие предприятия и организации либо приостановили работу, либо перешли на удаленный режим. Постепенно из самоизоляции они начали выходить, когда краевые власти ослабили карантин.