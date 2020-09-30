Завершено следствие по делу экс-замначальника свердловского СК

Юрий Бусылко начал знакомиться с материалами дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Завершено следствие по делу заместителя начальника СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Об этом сообщили URA.RU два источника в следственных органах.

«Началась стадия ознакомления Бусылко с материалами дела», — рассказали инсайдеры. После ознакомления обвиняемого с материалами, дело будет передано на подпись прокурору.

Ранее URA.RU сообщало, что Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге при получении 300 тысяч рублей из общей взятки 18 млн от его бывшего подчиненного, экс-начальника СО СКР по Верхней Пышме Владислава Вострецова — тот выступал в роли посредника. На следующий день СКР сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ «получение взятки» и «дача взятки». Оба фигуранта дела были арестованы и помещены в СИЗО. 23 апреля и Бусылко и Вострецов были освобождены из СИЗО под домашний арест. Адвокат Вострецова, его бывший коллега по СК Юрий Еланцев заявил, что его подзащитный признал свою вину. В четвертом следственном упралвении СКР, где расследуется дело, от комментариев воздержались.