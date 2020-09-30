Азербайджан назвал условие для прекращения войны с Арменией

Азербайджан прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе, если армянские силы полностью выйдут с территории региона. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«У нас одно условие — они должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли», — приводит слова Алиева ТАСС. Он подчеркнул, что если это условие будет выполнено армянской стороной, то в Карабахе не будет проливаться кровь и установится мир.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе, пишет агентство Nation News. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».
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