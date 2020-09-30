Азербайджан назвал условие для прекращения войны с Арменией

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Азербайджан прекратит боевые действия в Карабахе, когда армянские силы покинут регион, сказал Ильхам Алиев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе, если армянские силы полностью выйдут с территории региона. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас одно условие — они должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли», — приводит слова Алиева ТАСС. Он подчеркнул, что если это условие будет выполнено армянской стороной, то в Карабахе не будет проливаться кровь и установится мир.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе, пишет агентство Nation News. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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