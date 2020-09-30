Свердловский испытатель раскрыл последствия прививки от COVID

Испытатели не почувствовали негативных симптомов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый испытатель прививки от коронавируса в Свердловской области главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин рассказал URA.RU, что не чувствует никаких побочных эффектов и осложнений после того, как поставил экспериментальную вакцину от коронавируса.

«Никаких проблем [со здоровьем] нет. Насколько я в курсе, вторая испытательница тоже чувствует себя хорошо», — заверил Столин. Он уточнил, что вторую фазу вакцины ему поставят через три недели после первой.

Ранее URA.RU сообщало, что первыми испытателями вакцины стали главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Прививку им поставили 25 сентября после того, как в регион поступила тестовая партия вакцины. Накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что пока привито 12 жителей региона. Он добавил, что вакцинация проводится в первую очередь среди медиков.