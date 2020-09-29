В Сургуте дорожники чуть не оставили на зиму целый двор без асфальта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вице-мэр Сургута Николай Кривцов рекомендовал коммунальщикам расторгнуть контракт с компанией ДРСУ «Югра» за то, что они сорвали ремонт двора по адресу Декабристов, дом 5. Несмотря на все обещания строителей, те так и не смогли догнать график работ, передает журналист URA.RU

«Если говорить откровенно, я не верю что подрядчик успеет выполнить работы, даже с максимальным задором, с котором они что-то пытаются делать сейчас. Поэтому сегодня я дал указание руководителю ДСЖ взять ситуацию под контроль и найти подрядчика, который выполнит эту работу. На сегодняшний день тут кошмар», — объяснил чиновник.

Директор управляющей компании Андрей Шемит, в ведении которого находится этот двор, сказал, что к рекомендациям прислушается, несмотря на то, что сейчас найти нового подрядчика будет непросто. «Организации, к которым мы обращались, имеют свои объемы и свободных сил у них нет», — заявил Шемит, но пообещал, что будут привлекать всех, кто даст согласие, а «завтра-послезавтра здесь будут и люди, и техника».

В компании ДРСУ «Югра» объясняют свой провал проблемами с доставкой материалов, нехваткой рабочих из-за пандемии и ошибками в смете. Несмотря на это, строителей ждут штрафные санкции за срыв сроков сдачи объекта.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута обрушились с критикой на коммунальщиков за плохую уборку города. Тогда чиновники мэрии также пригрозили подрядчикам расторжением контрактов, в случае, если ситуация не изменится.