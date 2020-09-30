В Свердловской области резко выросло число карантинных классов

Школьники приносят коронавирус домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 30 сентября резко выросло количество закрытых на карантин классов. По данным уральского полпредства, закрыт 541 класс, из которых более половины — из-за коронавируса. Накануне сообщалось о 365 закрытых классах.

«В Свердловской области полностью закрыты на карантин 5 детских садов и 121 отдельная группа (по КОВИДУ — 2 детских сада и 55 отдельных групп, по ОРВИ — 3 детских сада и 66 отдельных групп), а также 541 отдельный класс в школах (по КОВИДУ — 377 классов, по ОРВИ — 164 класса)», — сообщается на сайте полпредства.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что половина пациентов с коронавирусом в Свердловской области — дети. По его данным, на 28 сентября диагноз подтвержден у 3347 юных свердловчан, при этом всего диагноз COVID-19 подтвержден у 6614 жителей региона.