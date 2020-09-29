Школы и детсады Курганской области уходят на карантин

На полный карантин закрыты три школы и шесть детсадов Курганской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области полностью закрыты на карантин три школы и шесть детских садов. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Закрыты на карантин три школы: по одной школе в Куртамышском, Половинском и Белозерском районах. Все по причине ОРВИ. Также полностью закрыты 6 детских садов в Белозерском и Куртамышском районах, из них 5 по причине ОРВИ и 1 детсад в Куртамышском районе в связи с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в соцсети «Вконтакте».

Еще 26 школ региона закрыты на карантин частично, добавили в оперштабе. Больше всего таких учреждений в самом Кургане, а также в Кетовском районе. Из-за COVID-19 на карантин посадили шесть классов в четырех школах Петуховского, Каргапольского, Кетовского и Куртамышского районов. Кроме того, частично закрылись три детсада в Далматовском, Частоозерском и Кетовском районах. Все они закрыты из-за ОРВИ, подчеркнули в штабе.

За последние сутки в Курганской области зарегистрировали 35 пациентов с коронавирусом. В России за день выявили 8 481 случай заражения.