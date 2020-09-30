Школьникам могут продлить учебный год и отложить ЕГЭ из-за COVID

Учебный год для 9 и 11 классов может закончиться в конце июня, считает Татьяна Гартман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученикам 9 и 11 классов могут продлить учебный год и отодвинуть сдачу экзаменов в случае возвращения дистанционного обучения. Таким прогнозом c URA.RU поделилась учитель русского языка, автор youtube-шоу «Училка против ТВ» Татьяна Гартман.

«Весьма вероятно, что у нас встанет вопрос о продлении учебного года для 9 и 11 классов вплоть до конца июня. Сами экзамены ОГЭ и ЕГЭ в таком случае можно провести в июле. Такое решение будет справедливым и эффективным, учитывая, как важна сдача экзаменов», — поделилась с URA.RU Гартман.

При этом школьников будет ждать не просто продление учебного года, а дополнительный месяц интенсивных занятий по определенным предметам, прогнозирует преподаватель. «Можно будет сделать месяц интенсива для учеников, сдающих экзамены: убрать из программы все лишние предметы типа физкультуры и технологии, оставив только экзаменационные дисциплины. Причем сделать так, чтобы дети не посещали все предметы, а учили только, что у них в экзаменационном листе», — отмечает Гартман.

Учителя в школах могут получить больше свободы, если дистант все-таки вернется в регионы РФ. После возвращения в классы педагоги сами будут выстраивать программу обучения, предполагает Гертман. «Когда дети вернутся в школы, учителя сразу поймут, где у учеников пробелы. Педагоги смогут сами двигаться дальше по ситуации и решать, каким темам уделять больше времени. Спасение утопающих дело рук самих утопающих», — заключила собеседница агентства.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отправил школьников столицы на внеочередные каникулы. Дети не будут учиться с 5 по 18 октября. В других регионах России школы переводят на дистанционное обучение частично, в зависимости от заболеваемости коронавирусом в каждом конкретном учреждении.