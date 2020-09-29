Мэр из ХМАО ответила на обвинения в коррупционном скандале

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава поселка Белый Яр (Сургутский район) Елена Никифорова объяснила мотивы своего поступка, когда раздала два десятка квартир в новостройке своим подчиненным и бюджетным работникам вместо льготников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Находящаяся под следствием чиновница созвала ради этого пресс-конференцию, передает корреспондент URA.RU.

Никифорова считает, что имела право на выдачу служебного жилья в новостройке на улице Фадеева. Об этом ее регулярно просили руководители бюджетных организаций и предприятий в поселке. «Основная масса квартир в доме была куплена для расселения жителей из аварийного жилья. Это программа администрации Сургутского района. Они этим и занимались. Нам тоже был передан ряд квартир. В рамках полномочий мы могли распределять их как по соцнайму, так и выделять под служебное жилье. Учитывая количество ходатайств, администрацией Белого Яра и было принято такое решение», — прокомментировала Никифорова. На пресс-конференции присутствовали директора школ и учреждений культуры Белого Яра, которые подтвердили необходимость в предоставлении служебного жилья для сотрудников.

Источник URA.RU, знакомый с ходом расследования, не считает аргументацию главы поселка убедительной. «По закону, можно было передать под служебное жилье не более трех квартир из этой партии. Все остальное должно было быть отдано под соцнайм. В Белом Яре около 500 семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Многие прожили по несколько десятков лет. Помимо врачей и учителей, несколько служебных квартир получил руководящий состав муниципальных предприятий и даже директор одного из МУПов. При этом есть информация, что он сам в этой квартире не проживал, а отдал ее родственнику», — прокомментировал собеседник.

Присутствующий на пресс-конференции депутат Думы ХМАО Сергей Елишев заявил, что народные избранники будут внимательно следить за ходом расследования уголовного дела. Никифорова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.