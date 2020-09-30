В России появятся сенаторы от президента

Правительство РФ хочет зарезервировать почти 900 млн рублей на появление в Совете Федерации 30 новых сенаторов по президентской квоте. Всего может появиться 30 новых сенаторов от РФ.
Об этом стало известно из статьи проекта федерального бюджета на 2021—2023 годы, который был внесен в Госдуму. «В целях реализации решений президента РФ о назначении сенаторов РФ в соответствии с пунктами „б“ и „в“ части 2 статьи 95 Конституции», — сообщает «Интерфакс».
Согласно пункту «б» обновленной Конституции, сенаторское кресло пожизненно может занять бывший президент РФ. В пункте «в» главного закона страны появилось право президента страны назначить в Совет Федерации 30 сенаторов от Российской Федерации.
На данный момент в Совете Федерации состоят по два представителя от одного субъекта страны. Один от исполнительной и один законодательной власти региона. В свою очередь глава государства обладает правом назначить в верхнюю палату парламента 30 представителей от Российской Федерации в целом, однако президент этим правом еще не воспользовался.
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