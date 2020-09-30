В тюменском селе одинокий старик остался без помощи и пенсии

Еще два месяца назад пенсионер жил в доме престарелых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменском поселке Першино в Уватском районе без социальной помощи и пенсии уже два месяца остается одинокий, практически не ходячий пенсионер Сергей Щербаков. Выживает он за счет помощи сердобольных соседей, рассказали URA.RU его односельчане, попросившие не называть их имя. Они утверждают, что обращения в местную соцзащиту никакого результата не приносят.

«Почти два месяца он лежит в своей комнате, без еды, без денег, без элементарной гигиены. Пенсия где-то застряла. В дополнение у него сильные хрипы в легких, а врачи не ходят. Ему нужна помощь, но соцработника нет», — рассказывают местные жители. Выручают соседи — кто принесет картошку, кто крупу.

До июля Сергей Щербаков жил в доме престарелых — отделении «Милосердие» центра соцобслуживания Уватского района. Но поссорился с персоналом и переехал в свою муниципальную комнату. При этом пенсия, оформленная на дом престарелых, к нему пока так и не приходила. «Он уже согласен вернуться обратно, но его не берут — нет мест. В больницу тоже — нужно сделать платный тест на коронавирус», — сетуют местные.

В центре соцобслуживания Уватского района проблему признают. «Соцработника в этом районе у меня нет. Чтобы попасть обратно в „Милосердие“, он должен пролежать в больнице. Но из-за коронавируса туда кладут очень редко, да и мы в закрытом режиме. Вопрос решаем» — прокомментировала глава учреждения Наталья Слинкина. И уточнила, что старик два месяца ведет асоциальный образ жизни. Сельчане подтверждают только его неуживчивый характер. В администрацию Уватского района, департаменты здравоохранения и соцзащиты Тюменской области URA.RU направило официальные запросы.

Сергей Щербаков практически не может передвигаться и обслуживать себя Фото: прислано в редакцию URA.RU