30 сентября 2020

Россияне смогут снизить налог на недвижимость на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Верх-Исетскому району. Екатеринбург, недвижимость, застройка квартала, жилой комплекс, строящийся дом, жилой квартал, многоквартирный дом
Также в ОНФ предлагают ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году в связи с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

У россиян в скором времени появится возможность снизить налог на недвижимость на 20—30%. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил рассылать в личный кабинет на «Госуслугах» предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир. Это позволит до выставления налога оспаривать эту сумму, утверждают эксперты.

Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту примерно на месяц. Однако в таком объеме информации найти свою квартиру сложно. «Если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество, — рассказал «Известиям» директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Также в ОНФ предлагают ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году в связи с коронавирусом. Или запрет на повышение кадастровой стоимости по итогам переоценки в 2020-м по сравнению с действовавшей ценой в 2019-м.

Ранее сообщалось, что в России планируют отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса. При этом освобождение от налогового бремени будет действовать только в отношении тех, кто продал квартиру в 2020 году и успел купить новую.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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