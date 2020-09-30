Россияне смогут снизить налог на недвижимость на 30%

У россиян в скором времени появится возможность снизить налог на недвижимость на 20—30%. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил рассылать в личный кабинет на «Госуслугах» предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир. Это позволит до выставления налога оспаривать эту сумму, утверждают эксперты.
Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту примерно на месяц. Однако в таком объеме информации найти свою квартиру сложно. «Если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество, — рассказал «Известиям» директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.
Также в ОНФ предлагают ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году в связи с коронавирусом. Или запрет на повышение кадастровой стоимости по итогам переоценки в 2020-м по сравнению с действовавшей ценой в 2019-м.
Ранее сообщалось, что в России планируют отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса. При этом освобождение от налогового бремени будет действовать только в отношении тех, кто продал квартиру в 2020 году и успел купить новую.
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