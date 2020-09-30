В инфекционных госпиталях ХМАО заканчиваются места

В ХМАО резко сократилось количество специализированных коек для больных коронавирусом. Сейчас их количество менее 50% от требуемых по нормативу, разработанному Минздравом. При этом в регионе растет число людей, которым ставят диагноз COVID-19. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 48,03%. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Состояние 37 пациентов оценивается как тяжелое, 21 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 188 человек», — добавили в оперштабе.
На момент выявления заболевания у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 23 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 138 случаях. По 9 контакты уточняются. Общая картина заражения с разделением по муниципальным образованиям выглядит так:
- Сургут — 33;
- Ханты-Мансийск — 30;
- Урай — 17;
- Октябрьский район — 15;
- Нижневартовск — 13;
- Нефтеюганск — 11;
- Советский район — 7;
- Сургутский район — 5;
- Югорск — 4;
- Белоярский район — 4;
- Нягань — 2;
- Лангепас — 1;
- Когалым — 1;
- Радужный — 1;
- Покачи — 1;
- Нефтеюганский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 147 человек
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
Подписывайтесь на URA.RU в