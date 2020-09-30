В инфекционных госпиталях ХМАО заканчиваются места

А количество новых заболевших коронавирусом продолжает расти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО резко сократилось количество специализированных коек для больных коронавирусом. Сейчас их количество менее 50% от требуемых по нормативу, разработанному Минздравом. При этом в регионе растет число людей, которым ставят диагноз COVID-19. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 48,03%. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Состояние 37 пациентов оценивается как тяжелое, 21 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 188 человек», — добавили в оперштабе.

На момент выявления заболевания у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 23 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 138 случаях. По 9 контакты уточняются. Общая картина заражения с разделением по муниципальным образованиям выглядит так:

Сургут — 33;

Ханты-Мансийск — 30;

Урай — 17;

Октябрьский район — 15;

Нижневартовск — 13;

Нефтеюганск — 11;

Советский район — 7;

Сургутский район — 5;

Югорск — 4;

Белоярский район — 4;

Нягань — 2;

Лангепас — 1;

Когалым — 1;

Радужный — 1;

Покачи — 1;

Нефтеюганский район — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 147 человек

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.