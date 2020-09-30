30 сентября 2020
29 сентября 2020

В инфекционных госпиталях ХМАО заканчиваются места

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, маска, перчатки, вирус, медики, covid-19, коронавирус, сиз, костюм защитный, костюм чумной
А количество новых заболевших коронавирусом продолжает расти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО резко сократилось количество специализированных коек для больных коронавирусом. Сейчас их количество менее 50% от требуемых по нормативу, разработанному Минздравом. При этом в регионе растет число людей, которым ставят диагноз COVID-19. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 48,03%. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Состояние 37 пациентов оценивается как тяжелое, 21 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 188 человек», — добавили в оперштабе.

На момент выявления заболевания у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 23 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 138 случаях. По 9 контакты уточняются. Общая картина заражения с разделением по муниципальным образованиям выглядит так:

  • Сургут — 33;
  • Ханты-Мансийск — 30;
  • Урай — 17;
  • Октябрьский район — 15;
  • Нижневартовск — 13;
  • Нефтеюганск — 11;
  • Советский район — 7;
  • Сургутский район — 5;
  • Югорск — 4;
  • Белоярский район — 4;
  • Нягань — 2;
  • Лангепас — 1;
  • Когалым — 1;
  • Радужный — 1;
  • Покачи — 1;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 147 человек

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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