Губернатор ХМАО продлила карантин в регионе

Для людей, которые входят в группы риска, карантин продлен до середины октября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Об этом она сообщила во время заседания оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«До 18 октября текущего года, в период режима повышенной готовности, продлеваю режим самоизоляции для граждан из группы риска: 65+, беременных, людей, страдающих хроническими заболеваниями. На условиях, которые действуют на сегодняшний день», — заявила глава региона.

Также до 18 октября в Югре закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, кальянные. Кинотеатрам разрешено работать при условии, что зрительный зал во время сеансов заполнен наполовину. В ХМАО зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. За последние сутки большего всего случаев заражения выявлено в Ханты-Мансийске.