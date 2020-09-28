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Губернатор ХМАО продлила карантин в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, карантин, екатеринбург , виды города, пандемия коронавируса
Для людей, которые входят в группы риска, карантин продлен до середины октября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Об этом она сообщила во время заседания оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«До 18 октября текущего года, в период режима повышенной готовности, продлеваю режим самоизоляции для граждан из группы риска: 65+, беременных, людей, страдающих хроническими заболеваниями. На условиях, которые действуют на сегодняшний день», — заявила глава региона.

Также до 18 октября в Югре закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, кальянные. Кинотеатрам разрешено работать при условии, что зрительный зал во время сеансов заполнен наполовину. В ХМАО зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. За последние сутки большего всего случаев заражения выявлено в Ханты-Мансийске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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