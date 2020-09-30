Челябинская область бьет рекорды по заражениям коронавирусом

Из-за возросшей нагрузки на помощь врачам призывают студентов-медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 1 октября зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 85), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Последние несколько дней регион последовательно возвращается к рекордным показателям начала пандемии. При этом среди заболевших девять школьников — это максимальный показатель с начала учебного года.

«С начала пандемии произошло 16 829 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 402 южноуральцев. Умерли четыре человека в возрасте, причем у пациенток 62, 68 и 90 лет причиной смерти стала ковидная пневмония». Выздоровели за сутки 84 человека, с начала пандемии — 12 898 жителей области.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. При этом в регионе с начала сентября непрерывно растет заболеваемость, в областной центр приходится перебрасывать дополнительные бригады скорых с периферии, а власти призывают студентов-медиков на помощь перегруженным лечебным учреждениям.