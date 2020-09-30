30 сентября 2020

Челябинская область бьет рекорды по заражениям коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, диспетчерская, диспетчер, скорая помощь, неотложная помощь, вызов врача
Из-за возросшей нагрузки на помощь врачам призывают студентов-медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 1 октября зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 85), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Последние несколько дней регион последовательно возвращается к рекордным показателям начала пандемии. При этом среди заболевших девять школьников — это максимальный показатель с начала учебного года.

«С начала пандемии произошло 16 829 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 402 южноуральцев. Умерли четыре человека в возрасте, причем у пациенток 62, 68 и 90 лет причиной смерти стала ковидная пневмония». Выздоровели за сутки 84 человека, с начала пандемии — 12 898 жителей области.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. При этом в регионе с начала сентября непрерывно растет заболеваемость, в областной центр приходится перебрасывать дополнительные бригады скорых с периферии, а власти призывают студентов-медиков на помощь перегруженным лечебным учреждениям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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