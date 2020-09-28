Челябинские больницы перестают справляться с валом пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области учащихся-медиков просят прийти на помощь сотрудникам больниц и поликлиник, которые перестают справляться одновременно с коронавирусом и нарастающим валом сезонных инфекций. К ним 29 сентября обратилась первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Ситуация по ковиду осложняется ростом сезонных заболеваний, риновирусных инфекций и парагриппа. Растет число вызовов скорой и неотложной помощи, участковые службы работают на пределе. Хочу обратиться к студентам старших курсов медицинских колледжей и вузов. Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках», — обрисовала ситуацию первый вице-губернатор.

Будущие медики смогут помочь с вводом данных о пациентах в информационные система лечебных учреждений, телефонными консультациями, а также принимая вызовы. «Важна и нужна любая поддержка врачам и медицинским сестрам», — подчеркнула Гехт.

Сейчас в Челябинске каждый участковый терапевт кроме приема в поликлинике обслуживает около 30 вызовов. «Служба неотложной помощи переводится с 12-часового на круглосуточный режим работы. Именно она обслуживает вызовы на дому, где нет непосредственной угрозы жизни», — сообщили URA.RU в горздраве Челябинске.

Заболеваемость в Челябинской области неуклонно растет, число заражений COVID вышло на рекордные показатели трехмесячной давности, жители массово жалуются на проблемы с получением медицинской помощи. Вопиющий случай произошел в Челябинске, где семья инвалида по зрению не могла дождаться скорой и тестов на коронавирус пять дней. В итоге умирающего с 60%-м поражением легких мужчину доставили в больницу родственники.