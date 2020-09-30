Свердловский губернатор готовит решение об ужесточении карантина

Губернатор потребует, чтобы его решения строго выполнялись Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев 1 октября намерен ужесточить контроль за исполнением указа, который регулирует меры повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона. Решение будет принято по итогам заседания оперативного штаба.

«Губернатор намерен действовать в рамках уже принятых мер, но ужесточить контроль за их исполнением. Ожидается, что по итогам заседания штаба будет принято решение об увеличении числа патрулей, которые будут контролировать использование масок, а также проверке соблюдения эпидемиологических мер в общественных пространствах», — сообщил собеседник агентства.

Заседание оперативного штаба намечено на 17:00. На нем ожидается выступление губернатора Евгения Куйвашева, главы регионального минздрава Андрея Карлова, руководителя свердловского Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.

За нарушение масочного режима жители и организации могут быть наказаны по ст. 20.6.1 КоАп РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Штраф для физических лиц составляет до 30000 рублей, должностных лиц — до 50000 рублей, юридических лиц — до 300000 рублей.

URA.RU анонсировало новый этап проверок ТРЦ из-за коронавируса. Тогда глава Министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев заявил, что соответствующие мероприятия уже идут. В Свердловской области с середины сентября возобновился рост числа заболевших коронавирусом. В регионе ежедневно фиксируется более 140 новых случаев заражения.