Володин: Навальный работает на спецслужбы Запада

Алексея Навального заподозрили в работе на спецслужбы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Российский блогер Алексей Навальный работает с западными спецслужбами и действует в их интересах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — приведены слова Володина на сайте Госдумы РФ. По мнению политика, ситуация с возможным отравлением блогера была инсценирована зарубежными странами, «чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии и не позволить защитить суверенитет союзного государства».

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили. Российская сторона при этом неоднократно говорила, что в организме блогера не было найдено отравляющих веществ. Вячеслав Володин также напомнил о том, что России, несмотря на обращение органов, не было предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу.