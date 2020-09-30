Глава пермского минздрава объяснила очереди из скорых к больницам

Причиной очередей министр назвала сбой в маршрутизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова прокомментировала многочасовые очереди из скорых к пермским больницам. По словам министра, причиной коллапса послужил сбой в маршрутизации. Об этом она сообщила в ходе онлайн-брифинга, проведенного изданием «КП-Пермь».

На вопрос, стал ли причиной очередей машин скорой помощи у пермских больниц сбой в маршрутизации, Мелехова ответила утвердительно. Что стало причиной сбоя, министр не пояснила, уточнив, что в Перми осенью увеличилось количество пациентов, которые проходят обследование на компьютерном томографе (КТ).

«Если в мае, когда мы широко открыли для использования КТ, у нас обследовалось не более 20% пациентов с подозрением на коронавирус, то сейчас каждый третий пациент проходит КТ», — отметила Мелехова. Она также отметила, что в последние дни возросла нагрузка на скорую медпомощь, поскольку зачастую горожане не могут дождаться помощи неотложки и звонят в скорую.

URA.RU писало, что приехавшие с пациентами в больницы скорые вынуждены стоять в многочасовых очередях. По словам фельдшеров, больницы не справляются с наплывом пациентов. В связи с этим прокуратурой Пермского края организована проверка. Надзорный орган оценит, насколько соблюдены права граждан на своевременное оказание медпомощи и действенность мер, принятых миниздравом Пермского края.