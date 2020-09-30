Проект Алтушкина поможет 16 свердловчанам удивить всю страну. ВИДЕО

Свердловская сборная по боксу проходит подготовку на базе «Академии РМК» Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

«Академия единоборств РМК» поможет Свердловской областной федерации бокса подготовить спортсменов к чемпионату УрФО по боксу. Он пройдет в Челябинске с 6 по 11 октября. Победители турнира и обладатели вторых мест затем смогут выступить на чемпионате России, где будут соревноваться со спортсменами со всей страны.

О тренировках спортсменов на базе спортивного комплекса с директором «Академии РМК» Евгением Звездниковым договорился новый главный тренер Свердловской области по боксу Сергей Фомин. «В тренировочных мероприятиях принимают участие члены сборной команды Свердловской области по боксу в количестве 16 человек, среди них три воспитанника „Академии Единоборств РМК“, шесть тренеров, в том числе заслуженный тренер России Владимир Черня», — сообщили в пресс-службе боксерской федерации.

Сергей Фомин был назначен главным тренером свердловской сборной по боксу 22 сентября Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

По словам Фомина, свердловские боксеры находятся в хорошей форме, проводят спарринги, работают со снарядами, а на базе «Академии единоборств РМК» есть все необходимые условия. «Подготовка подобного уровня была бы невозможна без финансовой поддержки сборной, —добавили в областной федерации бокса. — Группа компаний „СКОН“ в лице председателя совета директоров Дудкина Федора Геннадьевича взяла на себя расходы по проживанию и трансферу спортсменов».

32-летний специалист Сергей Фомин был назначен главным тренером свердловской сборной по боксу 22 сентября. С 2011 года он работал в спортивной школе Богдановича и за это время подготовил трех мастеров спорта РФ по боксу, семь кандидатов в мастера спорта и более ста спортсменов массовых разрядов.

Академия единоборств РМК была создана главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным. Это первый спортивный объект в Свердловской области, полностью сконцентрированный на единоборствах.