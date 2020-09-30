В детской поликлинике в ЯНАО заболели коронавирусом медработники

Заболевших выявили в ходе обязательного обследования (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу у нескольких сотрудников детской поликлиники в Ноябрьске подтвердился коронавирус, сообщили URA.RU источники в городе. При этом в горбольнице Ноябрьска, к которой относится поликлиника, подтверждают: медучреждение продолжает работать в штатном режиме.

По информации медучреждения, коронавирус был выявлен у нескольких человек на прошлой неделе в ходе обязательного тестирования персонала на COVID-19, несколько — заболевшие имеют другие диагнозы. «У всех, у кого коронавирус подтвердился, заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное, — сообщили в НЦГБ. — Сейчас заболевшие отправлены на больничные, находятся на карантине по месту жительства».

В самой поликлинике проведена дезинфекция, помещения регулярно кварцуют и обеззараживают, персонал работает в средствах защиты. Для посетителей также действует масочный режим, потоки здоровых и больных детей разведены, учреждение работает в штатном режиме.

В окружном депздраве пояснили, что медицинские работники находятся в зоне риска, а потому регулярно проходят обследования на наличие коронавирусной инфекции. «Заболеваемость среди медработников фиксируется по всей стране, в том числе и на Ямале, — рассказали представители ведомства. — В случае выявления коронавирусной инфекции у сотрудников медицинских организаций, все заболевшие изолируются и получают все необходимое лечение. Контактировавшие лица обследуются».

Между тем, по данным на 1 октября суточный прирост заболевших в Ноябрьске составил 23 человека. Всего в регионе в последний день действующего режима повышенной готовности выявлено 132 новых случая — это грозит усилением карантинных мероприятий.