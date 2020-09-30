Число случаев коронавируса на Ямале выросло до 15 536 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 132 человека, сообщили в региональном оперативном штабе. По числу заражений на 100 тысяч человек регион занимает первое место в России, обойдя даже Москву. На днях в столице вернули жесткий карантин, и ЯНАО рискует пойти по тому же пути.

Согласно данным федерального оперштаба, в ЯНАО на 100 тысяч населения подтверждено 2884,8 случаев заражения. В Москве, которая занимает четвертую строчку по стране, этот показатель равен 2359. Второе место с большим отставанием от Ямала удерживает Республика Тыва — 2423,2. Ранее ямальские власти объясняли высокие цифры тем, что в регионе ведется поголовное тестирование жителей, благодаря чему вирус выявляют чаще, чем в остальной России.

Кроме того, ЯНАО входит в лидеры по темпам эпидемии. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе равен 1,38 — это третий результат по стране. При таком значении регионам рекомендовано оставаться на первом этапе снятия карантина и сохранять строгие ограничения. Однако на Ямале с начала сентября продолжается третий этап с минимальными запретами.

За последние сутки, по информации властей ЯНАО, больше всего случаев подтверждено в Салехарде, где заболели 25 человек. В Ноябрьске инфекцию подхватили 23 жителя, в Муравленко — 20. В Новом Уренгое заразились десять горожан. Очередные случаи подтвердили в небольших селах Азовы и Гыда. На месторождениях заболели 16 вахтовиков. Всего в ЯНАО подтверждено 15 536 случаев коронавируса. Вылечились 13 466 человек, 99 пациентов скончались.

1 октября истекает срок режима повышенной готовности в ЯНАО. Как стало известно URA.RU, в ближайшее время губернатор Дмитрий Артюхов примет решение о продлении карантина. Если ситуация с заражениями не исправится, в округе не исключен возврат жестких запретов.