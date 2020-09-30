В Челябинске банда детей грабила салоны с помощью ложки для обуви

Орудием преступления для подростков стала обувная ложка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Металлическая обувная ложка стала орудием преступления для пяти челябинцев, с помощью которой они ограбили два салона сотовой связи и разгромили третий. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, подростки вынесли 59 телефонов и аксессуары к ним на общую сумму более 830 тысяч рублей.

«На момент преступления лишь одному подсудимому исполнилось 18 лет, остальные были несовершеннолетними. Часть из них ранее были неоднократно судимы за преступления против собственности», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

Первый разбой банда совершила 28 января 2019 года в Ленинском районе, впервые пригрозив металлической ложкой для обуви продавцу магазина. Второй грабеж два дня спустя не удался — продавец оказал активное сопротивление, за что был избит ложкой для обуви. В тот же день преступники разбили стеклянные витрины другого салона.

Подсудимые признались в фактах разбоя, однако применение насилия с помощью металлического предмета отрицали. Ленинский районный суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч.2,3 ст. 162 УК РФ. Кроме того, 15 и 16-летние подростки ранее были осуждены по ч.2 ст. 297 УК РФ за оскорбление судьи, который первоначально рассматривал это уголовное дело.

Совершеннолетнему члену банды предстоит провести ближайшие 7 лет и 2 месяца в колонии строгого режима, 17-летнему — 3.5 года в колонии общего режима. Остальные подростки отправлены в воспитательную колонию на срок от 3 до 5 лет.