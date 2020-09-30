Власти ЯНАО раскрыли стоимость проезда по мосту через Пур

Для тягачей проезд по Пуровскому мосту обойдется в сотни тысяч рублей Фото: сайт правительства ЯНАО

Стоимость проезда по Пуровскому мосту в ЯНАО, открытие которого намечено на 16 октября, для грузовых автомобилей будет превышать 290 тысяч рублей. Такие расценки опубликованы на официальном сайте переправы. Легковые машины без прицепов, как пояснили в окружном департаменте транспорта, смогут ездить по мосту бесплатно.

На бесплатный проезд по Пуровскому мосту могут также рассчитывать мотоциклы, пассажирские автобусы и спецтехника. Для грузового транспорта введены специальные тарифы — стоимость зависит от массы автомобиля и его прицепа. Например, легковая машина с прицепом сможет проехать за 730 рублей. Водитель грузовика массой до 25 тонн с 12-тонным прицепом заплатит 13,3 тысячи рублей. А седельный тягач до 80 тонн проедет за 296,3 тысячи рублей.

Дороже всего обойдется проезд 80-тонного тягача с полуприцепом и двумя прицепами в 80 тонн. В этом случае цена дороги в одну сторону составит 1,1 млн рублей.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, комментируя тарифы, напомнили, что мост строился исключительно за счет инвесторов, без привлечения бюджетных денег. «Стоимость строительства объектов в условиях Крайнего Севера достаточно высокая, возможности бюджета не безграничны, но мы понимаем, что мост нужен, в первую очередь самим жителям, поэтому привлечение частных инвестиций в строительство сегодня — необходимость», — заявили в департаменте.

Мост через Пур считается одним из главных проектов губернатора Дмитрия Артюхова несмотря на то, что разработку переправы начали еще до его назначения. Мост является одной из самых ожидаемых построек в округе, ямальцы ждут его появления несколько десятилетий. В июле мосту присвоили имя «Пуровский». Сдать проект планируют 16 октября.

Фото: purmost.ru