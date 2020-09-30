Свердловская область на пороге новой вспышки коронавируса

Статистика указывает на риск резкого роста числа пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Динамика роста числа заболевших коронавирусом в Свердловской области в конце сентября дает основания полагать, что в ближайшее время выявляемых пациентов увеличится до 250 человек в сутки, сообщил собеседник агентства в региональном Роспотребнадзоре. Проблема будет обсуждаться на сегодняшнем заседании расширенного штаба по коронавирусу.

«Майская динамика демонстрирует резкий скачок числа заболевших со 150 до 200-250 пациентов в сутки. Данные о новых пациентах дают основания полагать, что ситуация повторится, но не там быстро, и рост до показателей в 250 человек в сутки составит 2-3 недели», — утверждает собеседник агентства.

Данные Роспотребнадзора за май действительно демонстрируют резкий прирост числа пациентов после выявления 100 пациентов в сутки, выяснило URA.RU. В течение двух недель 16—30 мая показатель вырос до 260 пациентов в сутки. С незначительными колебаниями он сохранятся в регионе два месяца — до 27 июля.

Прогнозы по росту числа пациентов и риск резкого всплеска количества заболевших, аналогичный тому что был в мае, будет обсуждаться на сегодняшнем заседании штаба по коронавирусу, утверждает собеседник агентства в минздраве региона. В департаменте информполитики подтвердили факт проведения заседания оперативного штаба 1 октября.

URA.RU сообщало, что на заседании 1 октября губернатор анонсирует ужесточение контроля за соблюдением карантина и использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Динамика роста пациентов с коронавирусом 16—30 мая 2020 года в Свердловской области