Пользователи ПК смогут оценить в игру в ноябре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опубликован новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077. В ролике игру представляет актер Киану Ривз, который рассказывает о новинке под песню Билли Айлиш «Bad Guy».

«В новом видео, опубликованном на YouTube, использована нарезка из старых кадров первого трейлера игры», — пишет сайт DTF. При этом в рекламе можно увидеть и отрывки из нового релизного трейлера.

«Кто в 2077-м считается преступником? Тот, кого поймали», — говорит Киану Ривз в видео. Актер напомнил, что в игре можно стать кем угодно — главное, «чтобы тело выдержало». Ранее CyberSports сообщал, что на сюжет игры будет оказывать влияние выбор происхождения и жизненного пути героя. Игрок сможет выбрать одну из трех предысторий для персонажа — она повлияет на основной сюжет и добавит новые варианты диалогов.

Игра Cyberpunk 2077 от компании CD Projekt RED является лидером среди самых ожидаемых релизов 2020 года, напоминает телеканал 360. Пользователи ПК, PlayStation 4 и Xbox One смогут оценить ее уже 19 ноября.