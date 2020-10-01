Стало известно, сколько денег олигархи РФ потеряли с начала года

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Российские олигархи потеряли миллиарды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Всего российские олигархи с начала текущего года потеряли 26 миллиардов долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«Больше всего потерял совладелец „Лукойла“ Вагит Алекперов — 7,2 миллиарда долларов», — пишут РИА «Новости». Состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона сократилось на 5,25 миллиарда долларов. По данным издания, владелец «Норникеля» Владимир Потанин обеднел на 2,95 миллиарда долларов, а потери владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина составили 1,17 миллиарда долларов. Всего в рейтинг BBI входит 500 богатейших людей мира, из них 24 россиянина.

Ранее владелец НЛМК Владимир Лисин оказался на первом месте в списке богатейших россиян Его состояние оценивается в 22,6 млрд долларов. Вторую строчку рейтинга занимает Потанин, а семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова досталось третье место, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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