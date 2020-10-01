В Кремле раскрыли связь Навального с западными спецслужбами

По словам Дмитрия Пескова, спецслужбы сами вышли на блогера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный получает инструкции от Центрального разведывательного управления США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть такая информация, конкретно с ним работает Центральное разведывательное управление США в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — рассказал Песков.

По словам представителя Кремля, в последние дни с Навальным также проводили работу. При этом Песков подчеркнул, что не сам блогер работает со спецслужбами, а именно спецслужбы вышли на него.

Ранее о возможной связи Навального с западными спецслужбами заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По словам депутата, блогер работает в интересах органов власти других стран.