Обвинения Навального в адрес Путина прокомментировали в Кремле

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Обвинения Алексея Навального безосновательны, а потому оскорбительны Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Болезнь Алексея Навального

Обвинения блогера Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными, так как не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента абсолютно безосновательны и недопустимы. Более того, ряд высказываний в публикации (Навальный дал интервью немецкому журналу Spiegel, — прим. ред.) мы считаем абсолютно оскорбительными и неприемлемыми», — подчеркнул Песков.

По мнению Пескова, риторика Навального связана с его желанием поставить себя на один уровень с первым лицом государства, чтобы в дальнейшем навязать ему конкуренцию в политической борьбе. Однако, по словам представителя Кремля, Навальный не является реальным конкурентом на президентских выборах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...