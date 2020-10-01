Обвинения Навального в адрес Путина прокомментировали в Кремле

Обвинения Алексея Навального безосновательны, а потому оскорбительны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Обвинения блогера Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными, так как не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента абсолютно безосновательны и недопустимы. Более того, ряд высказываний в публикации (Навальный дал интервью немецкому журналу Spiegel, — прим. ред.) мы считаем абсолютно оскорбительными и неприемлемыми», — подчеркнул Песков.

По мнению Пескова, риторика Навального связана с его желанием поставить себя на один уровень с первым лицом государства, чтобы в дальнейшем навязать ему конкуренцию в политической борьбе. Однако, по словам представителя Кремля, Навальный не является реальным конкурентом на президентских выборах.