ФСБ показала видео задержания мужчин, укравших подарок Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе. Магнитогорск, икона, церковь, оградительная лента
Икону нашли в гараже одного из злоумышленников (Архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Опубликовано видео задержания двух воров, которые похитили икону, подаренную президентом России Владимиром Путиным Успенскому собору Иверского монастыря в 2001 году. ФСБ ищет остальных злоумышленников, сказано на сайте ведомства.

«Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в <…> Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей матери, подаренной президентом России», — сообщили сотрудники ФСБ. Мужчины не сопротивлялись.

Часть краденого золота у воров изъята. Из гаража одного из преступников под аплодисменты понятых достали и ценную икону. Реликвия создана в 17-18 веке, уточнили ы пресс-службе ФСБ. Как следует из видео, очевидцы уже не надеялись найти подарок президента.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...