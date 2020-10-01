ФСБ показала видео задержания мужчин, укравших подарок Путина

Опубликовано видео задержания двух воров, которые похитили икону, подаренную президентом России Владимиром Путиным Успенскому собору Иверского монастыря в 2001 году. ФСБ ищет остальных злоумышленников, сказано на сайте ведомства.
«Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в <…> Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей матери, подаренной президентом России», — сообщили сотрудники ФСБ. Мужчины не сопротивлялись.
Часть краденого золота у воров изъята. Из гаража одного из преступников под аплодисменты понятых достали и ценную икону. Реликвия создана в 17-18 веке, уточнили ы пресс-службе ФСБ. Как следует из видео, очевидцы уже не надеялись найти подарок президента.
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