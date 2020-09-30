30 сентября 2020

В Челябинске разбился насмерть курсант военного училища

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейский, скорая медицинская помощь, медик
Врачи не смогли жизнь парня, сейчас в трагедии разбираются силовики Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске курсанта военного училища штурманов (ЧВВАКУШ) ночью нашли с тяжелыми травмами под окнами одного из корпусов училища. Парня доставили в областную больницу скорой помощи, сообщили URA.RU в управлении здравоохранения города. Спустя некоторое время он скончался в реанимации.

«Пострадавшего с травмами, характерными для падения с высоты, доставили в ОКБ №3. Скорая забрала его от общежития училища», — пояснили URA.RU в горздраве. Однако врачи оказались бессильны.

Сейчас руководство училища совместно с правоохранителями проверяет обстоятельства трагедии. По предварительным данным, курсант решил покурить, сидя на подоконнике. В какой-то момент он потерял равновесие, сорвался и упал с высоты третьего этажа.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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