В Челябинске разбился насмерть курсант военного училища

Врачи не смогли жизнь парня, сейчас в трагедии разбираются силовики Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске курсанта военного училища штурманов (ЧВВАКУШ) ночью нашли с тяжелыми травмами под окнами одного из корпусов училища. Парня доставили в областную больницу скорой помощи, сообщили URA.RU в управлении здравоохранения города. Спустя некоторое время он скончался в реанимации.

«Пострадавшего с травмами, характерными для падения с высоты, доставили в ОКБ №3. Скорая забрала его от общежития училища», — пояснили URA.RU в горздраве. Однако врачи оказались бессильны.

Сейчас руководство училища совместно с правоохранителями проверяет обстоятельства трагедии. По предварительным данным, курсант решил покурить, сидя на подоконнике. В какой-то момент он потерял равновесие, сорвался и упал с высоты третьего этажа.