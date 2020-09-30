Из-за нехватки специалистов строители взвинтили цены на свои услуги и уже не берутся за любую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса и закрытых границ с Таджикистаном, Узбекистаном и другими странами ближнего зарубежья, строительные компании ХМАО испытывают нехватку рабочей силы. А оставшиеся в ХМАО строители отказываются работать по сложившемуся в регионе тарифу. Об этом URA.RU рассказал сотрудник компании «Версо-Монолит» Игорь Шторин (фамилия изменена по просьбе источника).

«На стройках в Нижневартовске, в соседнем Сургуте, в Ханты-Мансийске, стоимость дня рабочего редко превышает 2000 рублей. А шабашники зарабатывают в два, в три раза больше. Нанять людей очень сложно, все нарасхват», — добавил прораб.

За время эпидемии коронавируса поток мигрантов в ХМАО сократился почти на 70%. В регионе остались те, кто не уехал на родину до закрытия границ. «Строительные профессии очень востребованы. У нас несколько десятков вакансий, с самыми разными зарплатами и работодатели их повышают», — рассказали URA.RU в центре занятости населения Нижневартовска.

На популярном сайте для поиска сотрудников также наблюдается дефицит рабочих. Владелец строительной компании из Нижневартовска Махмуд Джураев рассказал, что его бригада готовы выйти на ремонт дачи за 10 тыс рублей в день. Узнав, что разговаривает с журналистом, объяснил, что еще месяц назад эта же бригада работала за 6 тысяч в день. «Все ценники подняли, золотое время для нас, всем работы хватает, все зарабатывают», — заверил Джураев.

Ранее URA.RU писало, что из-за нехватки людей в очередной раз срываются сроки строительства центральной окружной больницы в Нижневартовске на 1100. Количество рабочих там нужно увеличить почти в два раза, но специалистов нет.