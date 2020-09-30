Политический вице-губернатор Сергей Бидонько провел встречи с кандидатами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский вице-губернатор по вопросам внутренней политики Сергей Бидонько провел встречи с фаворитами конкурсов по выборам мэров Артемовского, Ивделя и Махнево. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации губернатора.

«От Артемовского был председатель местной думы Константин Трофимов, от Ивделя — депутат думы Владимир Михель, от Махневского муниципального образования — Алексей Корелин», — сообщил источник. Все три политика участвуют в конкурсах по выборам мэра своего города. Сергей Бидонько пообещал им поддержку областных властей.

Как сообщало URA.RU, в Махнево состоялось переизбрание гордумы, в связи с чем встал вопрос о ротации главы муниципалитета. Экс-глава Артемовского Андрей Самочернов подал в отставку по собственному желанию. Он был назначен директором психоневрологического интернета в Каменск-Уральском. Пост мэра Ивделя освободился после избрания Петра Соколюка депутатом свердловского заксобрания.

Ранее на пресс-конференции Сергей Бидонько заявил о том, что областные власти поддержат того кандидата на пост мэра, которого предложит Соколюк. «Он много сделал для города. Те заделы, которые есть на сегодняшний день, нам бы хотелось, чтобы они продолжались. Поэтому немаловажно, какую кандидатуру предлагает Петр Михайлович, потому что он лучше всех знает город. Думаю, после того, как начнутся конкурсные процедуры, мы однозначно объявим о том, кого мы поддержим», — сказал вице-губернатор.

Происходит смена мэра и в Верхней Салде: накануне дума приняла отставку Михаила Савченко, врио назначен вице-мэр по ЖКХ Константин Носков. Ранее во время визита в Верхнюю Салду губернатора Евгения Куйвашева ему представили Носкова в качестве кандидата на пост градоначальника.