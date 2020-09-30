Замом Матвиенко оказался выпускник курганского военного училища

В Совете Федерации появился сенатор, закончивший курганское военное училище Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Один из заместителей председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Андрей Яцкин оказался выпускником курганского военного училища. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из числа высокопоставленных политиков.

«Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин закончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище в 1990 году. В новой должности он назначен 23 сентября», — отметил инсайдер.

Яцкин также закончил юридический факультет Военного университета и Российскую академию госслужбы при президенте. С 1996 года работал в Аппарате правительства РФ. Был помощником председателя правительства РФ, когда им являлся Владимир Путин. С 13 сентября 2020 года Яцкин — сенатор Ростовской области.

У Курганской области в Совете Федерации есть два представителя — Елена Перминова и новый сенатор Сергей Муратов. Муратов сменил на этом посту Сергея Лисовского, который представлял наш регион в верхней палате парламента с 2004 года. Лисовский в СФ занимал пост первого заместителя председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.