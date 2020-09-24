Курганская облдума выбрала нового сенатора

Сенатором от Курганской области стал Сергей Муратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую область в Совете Федерации будет представлять Сергей Муратов. Об этом стало известно 25 сентября на первом заседании нового созыва думы, передает корреспондент URA.RU.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов предложил на заседании кандидатуру Сергея Муратова на пост сенатора и попросил депутатов поддержать его выбор. На голосовании была выдвинута только кандидатура Муратова. «Счетная комиссия установила: число бюллетеней за — 33, против — 0. Считать Муратова Сергея Николаевича наделенным полномочиями сенатора Российской Федерации представителем от Курганской областной думы», — сообщили на заседании.

23 сентября кандидатуру Муратова на данный пост предложил губернатор региона Вадим Шумков. До предложения губернатора URA.RU сообщало, что Муратов является наиболее вероятным кандидатом на данный пост от Курганской области. До этого с 2004 года года регион в Совете Федерации представлял Сергей Лисовский, но в 2020 году он снялся с предвыборной гонки в облудме.