В Тюменской области выбрали главу ключевого района

Сергей Путмин занимает должность главы района уже четыре года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области переизбран глава ключевого для региона нефтеносного Уватского района. Местная дума единогласно переизбрала действующего главу администрации Сергея Путмина. Об этом URA.RU сообщили в администрации района. Эту должность чиновник занимает с 2016 года.

«В связи с предстоящим прекращением полномочий главы администрации, местной думой был объявлен конкурс, по итогам которого выдвинулись два кандидата. Оценив их личные и профессиональные качества, депутаты районной Думы проголосовали за назначение главой района Сергея Путмина», — сообщает пресс-служба района. Вторым кандидатом выступал его первый заместитель Дмитрий Колунин, за него не проголосовал ни один депутат.

Сергей Путмин начинал работать в прокуратуре, а в 1999 году начал карьеру чиновника в различных муниципальных администрациях. С 2001 года строил карьеру в тюменском правительстве, возглавляя по очереди департамент инвестиционной политики, промышленности, инвестиций и господдержки предпринимательства, затем — промышленности и лесного хозяйства. В 2007 году стал главой Ишима, с 2013 — первый замгубернатора Курганской области. С 2016 года занимает должность главы Уватского муниципального района.