Путин, Трамп и Макрон раскрыли общую позицию по Карабаху

Президенты США, России и Франции договорились об общей позиции по ситуации в Карабахе Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и их французский коллега Эммануэль Макрон заявили, что пришли к общей позиции по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств жестко осудили происходящее на линии соприкосновения, сказано в заявлении президентов.

«Представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия. <…> Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон», — цитирует telegram-канал RT заявление Путина, Трампа и Макрона.

Президенты также выразили соболезнования близким погибших. Главы стран призвали коллег из Армении и Азербайджана взять на себя обязательства по возобновлению переговоров. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также собираются посодействовать урегулированию конфликта в Карабахе, следует из текста заявления президентов.

27 сентября в Нагорном Карабахе ввели военное положение. Обстрелы в Республике начались после взаимных обвинений Армении и Азербайджана в начале конфликта. URA.RU объяснило, что важно знать о республике, чтобы лучше понимать конфликт. Глава Азербайджана ранее уже отказался от переговоров с Арменией и уверен, что это адекватный ответ на агрессию, пишет телеканал « Царьград ». Армения же 29 сентября опубликовала видео ударов по солдатам из Азербайджана, сообщает телеканал 360.