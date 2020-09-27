В Нагорнoм Карабахе ввели военное положение

Поводом послужила эскалация военного конфликта Фото: miliman/pickupimage.com

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике военное положение. Ранее в Карабахе вспыхнул новый военный конфликт.

«Власти Нагорнoго Карабаха объявили военное положение», — сообщает ТАСС. Поводом для меры послужила эскалация конфликта в республике между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.

О возобновлении военных действий между вооруженными силами Армении и Азербайджана стало известно сегодня утром. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские военные силы атаковали в направлении спорных территорий.