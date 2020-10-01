Ефремов нашел способ раньше выйти из тюрьмы

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Спектакль
Актер готов возместить пострадавшим весь ущерб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Совершивший смертельное ДТП Михаил Ефремов готов возместить потерпевшим по его уголовному делу весь ущерб. Об этом раскаявшийся актер написал в жалобе на приговор.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим», — цитирует ТАСС Ефремова. Свои противоречивые показания на суде актер объяснил давлением на него со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

Ефремов рассказал, что искренне раскаивается в содеянном и просит суд смягчить приговор на не связанный с лишением свободы. Кроме того, актер, по своим словам, возместил семье погибшего в ДТП ущерб в 800 тысяч рублей.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что семья погибшего в аварии Сергея Захарова готова выслушать предложение актера. Он добавил, что также хочет выслушать объяснение Ефремова по присутствию в ходе рассмотрения дела «свидетелей», не заставших само ДТП.

Михаил Ефремов стал виновником ДТП в начале июня этого года. Актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. От полученных травм водитель фургона скончался на месте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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