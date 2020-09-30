Губернатор Куйвашев отругал мэра Екатеринбурга из-за коронавируса

Губернатору не нравится, что жители отказались от использования масок в общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор обвинил власти Екатеринбурга в слабом контроле за выполнением горожанами ограничений из-за коронавируса. Об этом Евгений Куйвашев написал в своем Instagram.

«Сейчас у меня есть вопросы, в частности, к властям Екатеринбурга. Складывается впечатление, что в общественном транспорте — трамваях, автобусах, маршрутках — ношение масок перестало быть обязательным. Это недопустимо. Я уже потребовал от главы города усилить контроль», — написал губернатор.

Куйвашев уточнил, что для того, чтобы не возвращаться к карантину с закрытыми ТРЦ и детскими садами нужно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и чаще мыть руки, а также, желательно, поставить прививку от гриппа. «Мы пока не планируем делать этого [вводить ограничения], хотя готовы к любому развитию ситуации», — резюмировал губернатор.

Инсайдеры URA.RU анонсировали ужесточение проверок, связанных с использованием масок, в Свердловской области. В ходе заседания оперштаба губернатору доложили, что нарушителей находят в общественном транспорте и ТРЦ.