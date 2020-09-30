30 сентября 2020

Губернатор Куйвашев отругал мэра Екатеринбурга из-за коронавируса

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Губернатору не нравится, что жители отказались от использования масок в общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор обвинил власти Екатеринбурга в слабом контроле за выполнением горожанами ограничений из-за коронавируса. Об этом Евгений Куйвашев написал в своем Instagram.

«Сейчас у меня есть вопросы, в частности, к властям Екатеринбурга. Складывается впечатление, что в общественном транспорте — трамваях, автобусах, маршрутках — ношение масок перестало быть обязательным. Это недопустимо. Я уже потребовал от главы города усилить контроль», — написал губернатор.

Куйвашев уточнил, что для того, чтобы не возвращаться к карантину с закрытыми ТРЦ и детскими садами нужно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и чаще мыть руки, а также, желательно, поставить прививку от гриппа. «Мы пока не планируем делать этого [вводить ограничения], хотя готовы к любому развитию ситуации», — резюмировал губернатор.

Инсайдеры URA.RU анонсировали ужесточение проверок, связанных с использованием масок, в Свердловской области. В ходе заседания оперштаба губернатору доложили, что нарушителей находят в общественном транспорте и ТРЦ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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