В мире оценили практику многодневного голосования

В России трехдневное голосование прошло с 11 по 13 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многодневное голосование признано лучшей международной практикой в период пандемии COVID-19. С таким заявлением на круглом столе, посвященному безопасности на выборах, выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. В России трехдневные выборы прошли некоторых регионах с 11 по 13 сентября.

«Многодневное голосование является нормальным международным стандартом», — отметила Соколова. В частности, в Чехии избиратели традиционно голосуют два дня — ближайшие выборы в сенат страны пройдут 2 и 3 октября. Несколько дней плебисциты разных уровней исторически проходят в Италии, Норвегии, Швеции, отметила эксперт.

По словам Соколовой, пандемия коронавируса заставила и другие страны обратиться к такому опыту, который был признан успешным. «В Южной Корее прошли трехдневные выборы, явка на которых была самой высокой за последние 28 лет», — рассказала она. Расширяется и мировая практика голосования по почте — например, в США и Германии.

Эксперт считает, что трехдневное голосование показало не только свою безопасность, но и удобство для избирателя. «У нас был просто вал явки в пятницу [11 сентября]. Не вижу проблемы в том, чтобы вводить элементы международного опыта. И осознав насколько это удобно, почему бы не сохранить эту практику постоянно», — заметила Соколова. Представителя ЭИСИ поддержал гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. «Партии, которые не думают об удобстве для избирателя, рискуют его потерять», — заявил он.

По данным ВЦИОМ, 71% россиян доверяет результатам выборов, которые прошли в регионах России 11—13 сентября. Кроме того, 74% респондентов скорее положительно относятся в перспективе голосовать в течение трех дней в будущем.