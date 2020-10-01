В Минстрое РФ ответили на обвинения в срыве поручения Путина

Федеральные проекты буксовали из-за того, что не все регионы качественно подготовили документацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» не показали эффективности, поскольку не все регионы оказались готовы к работе. Об этом URA.RU заявили в Минстрое РФ.

Ранее Минприроды обвинили в низком исполнении бюджета на нацпроект. Но руководитель проектного офиса ведомства Дмитрий Галанкин ответил, что проблемы с нацпроектом связаны в том числе и с работой Минстроя: «Деньги на многие проекты уходят Министерству строительства».

«В 2018 году, когда шло формирование программы „Чистая вода“, Минстрой получил данные от субъектов РФ об их готовности к реализации проектов более чем на триллион рублей. Однако по мере оценки проектно-сметной документации стало ясно, что большинство из них требуют существенной доработки. В результате первые два года ушли на проработку документации, корректировки на основании экспертизы, подготовку бюджетов», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Также там подчеркнули, что подавляющее большинство регионов уже перешло к активной работе.

Схожая ситуация и с проектом «Оздоровление Волги», отмечают в Минстрое. «Первые два года также ушли на то, чтобы эксперты ведомства совместно с субъектами РФ отработали проектно-сметную документацию и нашли наиболее эффективные решения. Тем не менее, до сих пор есть несколько регионов, которые не показывают удовлетворительный уровень качества подготовки документов. Сейчас с ними ведется плотная работа, чтобы все субъекты успели выполнить показатели федпроекта в срок», — говорится в заявлении ведомства.

За нацпроект «Экология», в который входит 11 федеральных проектов, отвечает Минприроды — ведомство экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Также в нацпроекте участвуют Минпромторг, Росприроднадзор и Рослесхоз. Минстрой, возглавляемым бывшим главой Тюменской области Владимиром Якушевым, задействован в двух федеральных проектах — «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги». Последний входит в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», обозначенную указом президента РФ Владимира Путина.