Армения раскрыла число погибших военных Азербайджана

В результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 военных Азербайджана, еще 2700 получили ранения. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
«Азербайджан с начала эскалации потерял убитыми 1280 и ранеными 2,7 тысячи человек», — передает «Национальное агентство новостей». Авинян также добавил, что с начала эскалации Баку потерял 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы, две установки «Смерч» и четыре самолета.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе, пишет агентство Nation News. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев.
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