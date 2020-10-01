Армения раскрыла число погибших военных Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, танки, военный полигон, военные учения
В результате конфликта скончались 1280 военных Азербайджана Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 военных Азербайджана, еще 2700 получили ранения. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Азербайджан с начала эскалации потерял убитыми 1280 и ранеными 2,7 тысячи человек», — передает «Национальное агентство новостей». Авинян также добавил, что с начала эскалации Баку потерял 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы, две установки «Смерч» и четыре самолета.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе, пишет агентство Nation News. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...