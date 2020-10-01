01 октября 2020

Главврач Коммунарки объяснил рост заболеваемости коронавирусом

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Открытие торгового центра
Рост показателей стал результатом совпадения множества факторов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Причины роста заболеваемости COVID-19 в Москве связаны с тем, что жители города перестали соблюдать масочный режим и строгую гигиену рук. Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — сказал врач РИА «Новости». Проценко напомнил, что начался новый учебный год, дети вернулись в школу, в офисах и предприятиях возобновилась работа «не на удаленке». Все это также привело к сокращению социальной дистанции, объяснил врач.

1 октября в Москве ужесточили карантин из-за увеличения количества заражений коронавирусом. Мэр столицы вернул сразу несколько ограничительных мер. Однако позже он признался, что рекомендации по переводу жителей Москвы на удаленную работу оказались неэффективными. По его словам, в случае продолжения роста заболеваний, власти будут вынуждены ввести более жесткие меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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