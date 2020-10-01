Москвичи будут работать удаленно с 5 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения для столичных компаний. Помимо возобновления «удаленки» для части сотрудников, особые условия вводятся для работников старше 65 лет.

«Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% работников», — сообщает Live. Кроме того, организация обязана перевести на удаленный режим работы всех сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Новые ограничения коснутся также медицинских предприятий столицы. Также на «удаленку» перейдут сотрудники «Росатома», «Роскосмоса» и других оборонных предприятий.

Прошлые ограничения из-за эпидемии коронавируса были введены в Москве 30 марта. Тогда для всех жителей столицы указом Собянина был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры без предварительно оформленных пропусков разрешалось лишь в магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных. Октябрьские ограничения во многом пересекаются с мартовскими, однако не ограничивают передвижения граждан по городу.