Эпидемическая ситуация в Москве находится на грани. В случае продолжения роста заболеваний, власти будут вынуждены ввести более жесткие меры. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, рекомендации по переводу жителей Москвы на удаленную работу оказались неэффективными, поэтому есть риск введения более жестких мер. «После того, как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
1 октября в Москве ужесточили карантин из-за увеличения количества заражений коронавирусом. Мэр столицы вернул сразу несколько ограничительных мер. Также Собянин рассказал, в каком случает придется ввести жесткий карантин.
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